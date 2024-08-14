Dehşet anları! Havaalanı çalışanı asansörde ezilerek öldü... Yolcular çığlıklarını duydu ama asansörü durdurmayı başaramadı

MYNET|DIŞ HABERLER Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'ndaki asansör boşluğunun dibinde duran 22 yaşındaki mekaniker Wisatrat Tangsoh iki tonluk cam kabinin üzerine düşmesi sonucunda ezilerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan yolcular 22 yaşındaki Tangsoh'un acı dolu çığlıklarını duymalarına rağmen asansörü durdurmayı başaramadıklarını söyledi. Tangsoh'un düşen bir anahtarı almak için asansör boşluğunun olduğu bölüme girdiği düşünülüyor.

Sağlık görevlileri, adamın başından aldığı ağır darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, acil servis ekipleri cesedi otopsi için hastaneye kaldırdı.