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    4. Dehşet anları! Havaalanı çalışanı asansörde ezilerek öldü... Yolcular çığlıklarını duydu ama asansörü durdurmayı başaramadı

    Dehşet anları! Havaalanı çalışanı asansörde ezilerek öldü... Yolcular çığlıklarını duydu ama asansörü durdurmayı başaramadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.08.2024 15:12
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    22 yaşındaki havaalanı çalışanı asansör boşluğunda durduğu sırada asansörün altında kalarak hayatını kaybetti. Havaalanındaki yolcular çığlık seslerini duymalarına rağmen mekaniker Wisatrat Tangsoh'a yardımcı olamadı. Olay yerine gelen Asya Asansör Şirketi personeli, Wisatrat'ın parçalanmış bedenini asansör boşluğunun dibinde bir kan gölü içerisinde buldu.

    Dehşet anları! Havaalanı çalışanı asansörde ezilerek öldü... Yolcular çığlıklarını duydu ama asansörü durdurmayı başaramadı

    MYNET|DIŞ HABERLER Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'ndaki asansör boşluğunun dibinde duran 22 yaşındaki mekaniker Wisatrat Tangsoh iki tonluk cam kabinin üzerine düşmesi sonucunda ezilerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan yolcular 22 yaşındaki Tangsoh'un acı dolu çığlıklarını duymalarına rağmen asansörü durdurmayı başaramadıklarını söyledi. Tangsoh'un düşen bir anahtarı almak için asansör boşluğunun olduğu bölüme girdiği düşünülüyor.

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    Sağlık görevlileri, adamın başından aldığı ağır darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, acil servis ekipleri cesedi otopsi için hastaneye kaldırdı.

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