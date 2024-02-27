Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! İç çamaşırı giymemesini eleştirdi, yetmedi kıyafetini uygunsuz buldu..."Bunun bir adamın ağzından çıktığına inanamadım"

Kadınların iç çamaşırı kullanmama özgürlüğünün bulunduğunu ifade eden Daley, "Giydiğim şeyin uygunsuz olduğunu düşünmüyorum ama o öyle düşünüyor gibi görünüyor ve bu büyük bir tehlike işareti. Kadınlar sütyen giymeyi tercih etmiyorlarsa istedikleri her şeyi giyebilmeli, ne olmuş yani? Bir erkek bundan neden rahatsız olur? Anlamıyorum. O adamı bir daha görmeyeceğim. Kimse bana sütyen takmamı söylemeyecek" diye konuştu.