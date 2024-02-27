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    4. Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! İç çamaşırı giymemesini eleştirdi, yetmedi kıyafetini uygunsuz buldu..."Bunun bir adamın ağzından çıktığına inanamadım"

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! İç çamaşırı giymemesini eleştirdi, yetmedi kıyafetini uygunsuz buldu..."Bunun bir adamın ağzından çıktığına inanamadım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 10:53
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    28 yaşındaki Dasha Daley bir flört uygulaması üzerinden tanıştığı bir erkekle ilk randevusunda yaşadıklarını anlatınca sosyal medyada gündem oldu. Buluştuğu kişini kendisini iç çamaşırı giymediği için eleştirdiğini ve kıyafetini uygunsuz bulduğunu söyleyen Daley, "Bunun bir adamın ağzından çıktığına inanamadım" dedi.

    Batı Avustralya'da yaşayan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Dasha Daley kariyerine odaklanmak için bir süredir flört hayatını ikinci planı ittiğini söyledi. Son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımında arkadaşlık uygulaması üzerinden bir kişiyle tanıştığını ve kabusa dönen ilk buluşma deneyimini anlattı. Daley'in şaşkına döndüğünü ilk buluşma deneyimi sosyal medya kullanıcılarını da adeta ikiye böldü.

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    TikTok'tan yaptığı paylaşımda Daley, buluştuğu kişinin kendisini halka açık yerlerde iç çamaşırı giymemesi ve göğüs uçlarının gözükmesi nedeniyle eleştirdiğini söyleyerek, "30'lu yaşlarında ve geçimini sağlamak için klima kurup tamir ediyor. Oldukça iyi birine benziyordu, ben de bugün onunla sahil kenarında kahve içmek için randevuya çıkmayı kabul ettim. Biraz yürüyüş yaptık ve ardından bir kafeye gittik. İşler gerçekten iyi gidiyordu" dedi.

    Kafede oturup sohbet ettikleri sırada adamın sıklıkla göğüs bölgesine baktığını fark ettiğini söyleyen Daley, "Konuşmanın ortasında devamlı olarak göğüslerime bakıyordu. Defalarca yakaladım ama bozuntuya vermedim. Birden bana dönerek, 'Siz kadınların, halka açık yerlerdeyken neden sütyen giyme nezaketine sahip olmadığınızı anlamıyorum ve sanki insanların meme uçlarınızı görmesi sorun değilmiş gibi bir kafeye gidiyorsunuz' dedi. Bunun bir adamın ağzından çıktığına inanamadım" dedi.

    Kadınların iç çamaşırı kullanmama özgürlüğünün bulunduğunu ifade eden Daley, "Giydiğim şeyin uygunsuz olduğunu düşünmüyorum ama o öyle düşünüyor gibi görünüyor ve bu büyük bir tehlike işareti. Kadınlar sütyen giymeyi tercih etmiyorlarsa istedikleri her şeyi giyebilmeli, ne olmuş yani? Bir erkek bundan neden rahatsız olur? Anlamıyorum. O adamı bir daha görmeyeceğim. Kimse bana sütyen takmamı söylemeyecek" diye konuştu.

    Daley'in paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı genç kadını toplum içindeki kıyafet seçimleri konusunda uyarmayı seçti. Bazı sosyal mesya kullanıcıları ise Daley'in seçimlerinde tamamen özgür olduğunu savundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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