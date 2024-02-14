Skandal görüntüler! Metroda yürüdüğü sırada önüne gelen 10 kadına saldırdı... Tokat attı yetmedi yumrukla yere düşürdü

Barselona'nın Camp de l'Arpa metro istasyonunda içki ve uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen 30 yaşındaki kimliği gizlenen adam, metro bekleyen 10 kadına saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adamın yalnızca kadınları hedef aldığı görüldü. Kurbanlarını rastgele seçen saldırgan metro istasyonunda yürüdüğü sırada önüne çıkanlara tokat ve yumruk atarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan kadınlardan birinin aldığı darbe nedeniyle yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Saldırgan ise kefaretle serbest bırakılmadan cezaevine gönderildi ve adam yaralama suçuyla yargılanması devam ediyor.