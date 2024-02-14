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    4. Skandal görüntüler! Metroda yürüdüğü sırada önüne gelen 10 kadına saldırdı... Tokat attı yetmedi yumrukla yere düşürdü

    Skandal görüntüler! Metroda yürüdüğü sırada önüne gelen 10 kadına saldırdı... Tokat attı yetmedi yumrukla yere düşürdü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 08:47 | Son Güncelleme:
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    İspanya'nın Barselona şehrindeki bir istasyonda metro bekleyen 10 kadın hiç tanımadıkları bir adamın saldırısına uğradı. Metro boyunca yürüyen saldırgan önüne gelen tüm kadınlara tokat ve yumruk atarak onlara saldırdı. Olayın ardından 30 yaşındaki Faslı saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Barselona'nın Camp de l'Arpa metro istasyonunda içki ve uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen 30 yaşındaki kimliği gizlenen adam, metro bekleyen 10 kadına saldırdı.

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    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adamın yalnızca kadınları hedef aldığı görüldü. Kurbanlarını rastgele seçen saldırgan metro istasyonunda yürüdüğü sırada önüne çıkanlara tokat ve yumruk atarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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    Saldırıya uğrayan kadınlardan birinin aldığı darbe nedeniyle yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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    Saldırgan ise kefaretle serbest bırakılmadan cezaevine gönderildi ve adam yaralama suçuyla yargılanması devam ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    İspanya metro barselona
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