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Sosyal medyadan gündem yarattı! “Ölüler aleminden yazıyorum” dedi, mesajındaki uyarı okuyanları şaşırttı

21.03.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de 1980’li yıllarda yapılan ahşap bir eve taşınan çift, bilgisayarlarına gelen mesajla birlikte şaşkınlık yaşadı. Ken ve Debbie isimli İngiliz çift başlarına gelen paranormal olayla bir anda yeniden popüler olmayı başardı. Çiftin evinin eski sahibi olduğunu ve öldüğünü aktaran Thomas imzalı mesajdaki insanlığın geleceğine yönelik uyarı dikkatleri çekti.

Sosyal medyadan gündem yarattı! “Ölüler aleminden yazıyorum” dedi, mesajındaki uyarı okuyanları şaşırttı

İngiltere’de paranormal olaylar geniş bir kesimin ilgisini çekerken sosyal medyadan yapılan bir paylaşım haberlerde yerini aldı. 1980 yılında Ken ve Debbie isimli çiftin başına gelen bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. 1980 yılında ahşap bir eve taşınan bir çift, ödünç bir bilgisayarı da evlerine getirdi. Bilgisayarı kurduktan sonra bir gariplik olduğunu düşünen çift, ekranda birden ortaya çıkan mesaj karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

“ÖLÜLER ALEMİNDEN YAZIYORUM”

Ekranda birden beliren mesajda Thomas imzasıyla “Benim evimde oturarak suç işliyorsunuz. Topraklarımdan zorla çıkarıldıktan sonra bir daha benden haber alınamadı ama buradayım, evimden çıkmanızı istiyorum” mesajını gönderdi.

İnsanlığa karşı bir uyarısı olduğunu dile getiren Thomas, “Diğerlerinin adına da yazıyorum. Tüm insanlar aynı Tanrı’nın parçasıyız. Herkes bunu bilerek yaşamalı” ifadelerini kullandı.

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“TARİHİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ”

1980 yılında olmasına rağmen 2019 senesinden bir arkadaşıyla temas halinde olduğunu dile getiren Thomas’ın “Bu mesajı alan sizlerin çok önemli bir görevi var. Sizleri dünyayı değiştirebilirsiniz, kimsenin fikirlerinizi etkilemesine izin vermeyin” dediği iddia edildi.

Mesajların 1 yıl boyunca düzenli aralıklarla devam etmesi üzerine İngiliz çift korkularını çeşitli yayın organları aracılığıyla anlatmaya başladı. Evlerine araştırmacıları davet eden çift, uzun incelemeler sonucunda Thomas ismindeki bir kişinin izine rastlanmadığı ifade edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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