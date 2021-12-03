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  4. Dehşet! Evinin banyosunda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Dehşet! Evinin banyosunda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

03.12.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi evinin banyosunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın babasının beylik tabancasıyla kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı bir not bıraktığı iddia edildi.

Dehşet! Evinin banyosunda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.

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HAYATINI KAYBETTİ

112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İNTİHAR VE 'NOT' İDDİASI

Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Bartın
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