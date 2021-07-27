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  4. Dehşete düşüren anlar! Alkollü sürücü, polisi aracın kaputunda sürükledi

Dehşete düşüren anlar! Alkollü sürücü, polisi aracın kaputunda sürükledi

27.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, kavgaya karışıp, kaçan ve alkollü olduğu belirlenen Kerim E. (23), kendisini durdurmak isteyen polisi otomobilin kaputunda sürükledi. 2 polis ve 2 bekçinin yaralandığı, mobese kameralarınca kaydedilen olay sonrası 7 kişi de gözaltına alındı.

Dehşete düşüren anlar! Alkollü sürücü, polisi aracın kaputunda sürükledi

Olay, gece saatlerinde, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobildeki kişilerin düğünde silahlı kavgaya karıştığı ve seyir halindeyken havaya ateş ettikleri ihbarı üzerine harekete geçen polis ve bekçiler, kırmızı ışıkta müdahale etmek istedi. Bu sırada Kerim E., aracı ekibin üzerine sürerken, polis memuru da kaputa tutundu. Araç, 30 metre ileride diğer ekipler tarafından durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Kerim E., Hasan S. (27), Sefa S. (24), Emre Y. (32) ile sonradan olay yerine gelen Muhammed Oğuzhan A. (24), Arif Turgay K. (22) ve Murat A. (41), kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik güçlerine mukavemette bulundu.

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Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polis memurları Muhammed K., Bilal D. ile bekçiler Saffet C. ve Salman K. de yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından 2 polis ve 2 bekçiyi yaralayan 7 kişi, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ile mermiler ele geçirildi. Mobese kameralarınca kaydedilen olayda gözaltına alınan ve emniyette sorgusuna başlanan 7 kişiye ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Kahramanmaraş
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