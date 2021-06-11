Dehşete düşüren cinayet! Kocasını öldürdü, penisini de tavada kızarttı

Kocasını bıçak darbeleriyle öldüren, penisini de kesip tavada kızartan kadın, korkunç cinayet sonrası yargılanmaya başladı.

Brezilya Sao Goncalo şehrinde yaşanan akılalmaz cinayeti konuşuyor. 33 yaşındaki Dayane Cristina Rodrigues kocası Andre'yi öldürmekten ve cesede saygısızlık yapmak suçlarından yargılanıyor.

10 yıldır birlikte olan ancak iki yıldır ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Sıksık kavga eden çift olay gecesi yine şiddetli bir tartışmaya tutulmuştu. Ancak bu kavga Dayane'nin kocası Andre'yi vahşice öldürmesiyle sonuçlandı.

PENİSİNİ TAVADA KIZARTTI

33 yaşındaki kadın kocasını defalarca bırçaklayarak öldürdü ve cesedi parçalamaya başladı. Penisi tavaya koyup kızarttığı esnada ise olay yerine gelen polisle karşı karşıya kaldı.

Beraber bir pizza dükkanı işleten çiftin 8 yaşında bir oğlu ve 5 yaşında bir kızı bulunuyor. Cinayet anında ise çocukların, çiftin yanında bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

''KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN YAPTI''

Cinayet öncesi çiftin bir mekanda içki içtikleri belirtilirken Dayane'nin avukatı, kocasının kendisini öldürmeye çalıştığını bu nedenle kendini savunmak için kocasını öldürmek zorunda kaldığını söyledi. Dayane'nin avukatı ayrıca Andre'nin sürekli eşine, ayrılması durumunda başka bir erkekle ilişki yaşamasına izin vermeyeceğini söyleyerek kadını tehdit ettiğini söyledi.

