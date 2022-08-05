Dehşeti yaşattı! Annesine soğuk patates veren fast food çalışanını boynundan vurarak öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinin Brooklyn bölgesinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. 40 yaşındaki annesiyle bir fat food zincirine giden Michael Morgan kendilerine soğuk patates verildiğini söyleyerek bir çalışanla tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesi üzerine Morgan, sinirlerine hakim olamayarak restoran çalışanı Matthew Jeremiah Weeb’i boynundan vurarak öldürdü. Ağır yaralanan restoran çalışanı ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

“OĞLUM BENİ KORUDU”

Patatesinin soğuk olduğunu anladıktan sonra durumu bildirmek için mutfağın olduğu bölüme gittiğini dile getiren zanlının annesi Lisa Fulmore olaya ilişkin olarak, “Bize verilen patateslerin soğuk olduğunu söyledim. Bir çalışan değiştirdiğini söylemesine rağmen bana aynı patatesi verdi. Sıcak patates kızartması almak için geri döndüm ve çalışandan yeni patates istedim. Çok sinirliydim ve tüm çalışanlar bana gülüp alay ediyordu. Oğlum orada beni korudu ‘hepiniz annemden uzak durun’ diye bağırdı” dedi.

“POLİSİ BEN ARADIM”

Oğlunun dışarı çıkmasından sonra restoran çalışanın arkasından gittiğini ifade eden Fulmore, “Oğlum dışarı çıkınca tartışmanın bittiğini sandım. Çalışan oğlumu aramak için arkasından dışarı çıktı. Sonrasında ise bir silah sesi duydum. Polisi ben aradım” diye konuştu.



