Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Adını değiştirip, tesettüre girdi! Popstar Özlem Güneş'in son hali gündem oldu

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Popstar yarışmasında yer alan yarışmacıların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Güçlü sesi ile hafızalara kazınan bu isimlerden biri de programda dekolte giymediği için eleştirilen Özlem Güneş oldu.

Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar Alaturka ile tanınan Özlem Güneş o dönem “Ben manken değilim dekolte giymem” sözleri ile jüri üyesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı.

Popstar Özlem, yarışmadan sonra kendine bambaşka bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi de bıraktı. Özlem Güneş yarışmadan sonra adını değiştirip, tesettüre girdi.

14 yıldır evli olan Popstar Özlem artık sahnelere çıkmıyor. Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş'in son halini görenler çok şaşırıyor.

Popstar Özlem'i görenler; 'Ne kadar da değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıyor.







