Demet Akalın 15 milyon TL'ye ev aldı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hayat arkadaşı Okan Kurt ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Akalın, kızı Hira ve ailesiyle birlikte bu yazı Bodrum'da geçirecek.

Daha önce Torba'da evi olan ünlü şarkıcının, Yalıkavak'taki lüks bir siteden havuzlu villa aldığı öğrenildi.

Demet Akalın'ın yeni evine 15 milyon TL ödediği belirtildi. Yazı yeni mülkünde karşılamaya hazırlanan Akalın, villanın içini de kendi zevkine göre bir mimara yaptırıyor.

İKİNCİ ŞANS!

Öte yandan Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.



2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı. Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı. Akalın ile Kurt, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek, yeniden bir araya gelmişti.

