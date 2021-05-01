MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın ameliyat oldu! İşte son durumu...

Demet Akalın ameliyat oldu! İşte son durumu...

01.05.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir göğüs ağrıları yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün ameliyat oldu. 4 saatlik bir ameliyat geçiren Akalın, hastane odasından fotoğrafını paylaştı.

Demet Akalın ameliyat oldu! İşte son durumu...

Hafta içi her gün 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programını sunan Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu. Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

IMG_8036

"HERKESİN EVİ VAR VALLA"

Şarkıcı Demet Akalın, ameliyata girmeden önce tatil beldeleri ve memleketlerine gidenlere sert çıkmıştı. Akalın, "2 milyona yakın vatandaşımız tatil beldelerine gitti. Kimse param yok demesin. Herkesi evi var valla. Bu yazı da kısıtlamalarla geçirirsek isyan ederim" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Nusret beşinci restoranını Amerika'nın sosyete şehrinde açtıNusret beşinci restoranını Amerika'nın sosyete şehrinde açtı
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

'Sabri Abi' baskını! Yakalandılar

'Sabri Abi' baskını! Yakalandılar

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.