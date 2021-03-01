MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın 'Bebek plasentası yedi gençleşti' iddiasına ateş püskürdü!

Demet Akalın 'Bebek plasentası yedi gençleşti' iddiasına ateş püskürdü!

01.03.2021 22:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ‘Bebek plasentası yedi gençleşti' iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Akalın "Kafayı mı yediniz, Allah akıl fikir versin size. Gerçekten inanamıyorum. Ne diyorsunuz ayol, Türkçe konuşun" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bebek plasentası yedi gençleşti" iddialarını yalanladı.

Demet Akalın iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin..." ifadelerini kullandı.

PLASENTA NEDİR?

En temel anlamda plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır. Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı
Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımıTarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın,
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Diğer Haberler

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Pazartesi Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Pazartesi Survivor'da ödül ne oldu?

Koronavirüsü atlatan Deniz Akkaya'dan sağlık durumu açıklaması

Koronaya yakalanmıştı! Yeni gelişme

Çağatay Ulusoy’lu Kağıttan Hayatlar filminden ilk fragman geldi! İşte Kağıttan Hayatlar konusu ve yayın tarihi

Çağatay Ulusoy’lu Kağıttan Hayatlar filminden ilk fragman geldi! İşte Kağıttan Hayatlar konusu ve yayın tarihi

Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması

Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Songül Karlı'nın eski kocası Metin Yüncü sessizliğini bozdu

Müge Anlı'ya çıkmayı bile düşündü! İşte yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.