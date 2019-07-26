Demet Akalın: Ben daha 35 yaşına bile girmedim, yaşım sürekli 33

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bir mekanda sahne alan Akalın, eski ve yeni şarkılarını tatilciler için seslendirdi. Yaptığı dans şovlarla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

KUYRUK OLUŞTU

Saatler öncesinden mekanı dolduran binlerce kişi izdihama neden oldu. Zaman zaman hayranlarının arasına giren Demet Akalın ise şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Akalın, sevenlerinin özçekim isteklerini de geri çevirmedi. Oldukça neşeli olduğu görülen Akalın'ın giydiği tüllü kıyafet ve güneş gözlükleri de dikkatlerden kaçmadı. Akalın, doğum gününü kutladığı bir hayranının sizin yaşınız kaç sorusuna ise, “Ben daha 35 yaşına bile girmedim, benim yaşım sürekli 33, kırk hiç değilim” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

(İHA)





