MAGAZİN

Demet Akalın bir saatte 46 bin TL harcadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Lüks markalara olan düşkünlüğüyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz gün girdiği bir mağazada bir saatte 46 bin TL değerinde alışveriş yaptı. Akalın en son kahvaltıya ödediği 300 TL'ye isyan etmişti.

Yeni albümüyle yaz döneminde adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, alışverişe olan tutkusunu bir kez daha gösterdi. Akalın son olarak girdiği lüks mağazada yaklaşık 7 bin euro para harcadı.

Katıldığı 2. Sayfa programında lüks harcamalarında bahseden ve "Artık kendime bir şey almayacağım" diyen Demet Akalın, alışveriş tutkusundan vazgeçemedi. Gucci gibi lüks markalara olan takıntısıyla tanınan hatta son olarak Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibinde lüks markaya ait olan takımı giyen Akalın, girdiği mağazada 1 saatte yaklaşık 46 bin TL harcadı.

  1. Sayfa'nın bugünkü konuğu olan Alişan ise yakın arkadaşının pahalı mağazalarda herhangi bir indiriminin olmadığı tüm ücretleri peşin olarak verdiğini söyledi.

Öte yandan ailesiyle tatile giden Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kahvaltı için gittiği mekanda 4 kişi için 300 TL hesap gelmesine tepki göstermişti.

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