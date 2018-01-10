Demet Akalın da Seda Sayan'ı sildi!

Seda Sayan, Gülben Ergen'i programına davet edince Seren Serengil, Sayan'ı takipten çıkarmıştı. Seda Sayan'ın ikinci programının konuğu ise Demet Akalın ve eşi Okan Kurt oldu. Program oldukça neşeli ve sorunsuz geçti aslında ama program bittikten sonra olanlar oldu.

Programın bir bölümünde Demet Akalın'la ilgili bir VTR yayınlandı. Yayınlanan görüntüde İbrahim Kutluay da vardı. Eşi Okan Kurt'la programa konuk olan Demet Akalın yayın esnasında bu durumu fark edemedi. Program bittikten sonra konuyu takipçilerinden öğrendi ve Seda Sayan'ı sosyal medya hesaplarından sildi.