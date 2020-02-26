Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'nin annesine yanıt! 'Annesi babası beni ilgilendirmez'

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Demet Akalın yorumu geçtiğimiz hafta gündem olmuştu.

Öztel ünlü şarkıcı hakkında "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur" diyerek dikkat çekmişti.

Demet Akalın yaşadığı şaşkınlığı "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" sözleriyle dile getirmişti. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Akalın kendisine bu açıklama hatırlatılınca şu yanıtı verdi: "Biz o olayı Aleyna ile kapattık. Keşke tüm teyzeler benim gibi olsa, hiç teyze gibi duruyor muyum? Annesi babası beni ilgilendirmez, ben Aleyna ile muhatabım, Aleyna’yı çok seviyorum."