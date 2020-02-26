MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'nin annesine yanıt! 'Annesi babası beni ilgilendirmez'

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'nin annesine yanıt! 'Annesi babası beni ilgilendirmez'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 09:05 | Son Güncelleme

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kendisi ile ilgili "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur" diyen Aleyna Tilki'nin annesine verdiği tepkiyle olay olmuştu. Akalın konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'nin annesine yanıt! 'Annesi babası beni ilgilendirmez'

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Demet Akalın yorumu geçtiğimiz hafta gündem olmuştu.

Öztel ünlü şarkıcı hakkında "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur" diyerek dikkat çekmişti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Demet Akalın'a 'teyze' deyince...Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Demet Akalın'a 'teyze' deyince...

Demet Akalın yaşadığı şaşkınlığı "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" sözleriyle dile getirmişti. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Akalın kendisine bu açıklama hatırlatılınca şu yanıtı verdi: "Biz o olayı Aleyna ile kapattık. Keşke tüm teyzeler benim gibi olsa, hiç teyze gibi duruyor muyum? Annesi babası beni ilgilendirmez, ben Aleyna ile muhatabım, Aleyna’yı çok seviyorum."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Aleyna Tilki, aleyna tilki annesi,

En Çok Okunan Haberler

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Koronavirüsle ilgili en korkutucu açıklama: Hazırlıklı olun

Koronavirüsle ilgili en korkutucu açıklama: Hazırlıklı olun

Koronavirüs kabusu büyüyor

Koronavirüs kabusu büyüyor

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Hadise tanınmamak için kılık değiştirdi!

Hadise tanınmamak için kılık değiştirdi!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhan Karaca bambaşka biri oldu!

90'ların popüler ismini tanıyabildiniz mi?

Kerimcan Duymaz'dan Ece Erken yorumu: Beter olacaksın!

Olay Ece Erken yorumu

Şarkıcı Duffy'den Instagram'da şaşkına çeviren itiraf: Tecavüze uğradım

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Hadise annesiyle yürüyüşe çıktı! Tanınmamak için gözlük ve şapka taktı

Hadise tanınmamak için kılık değiştirdi!

Survivor'dan elenen Melis kimdir? İşte Survivor Tuğba Melis Türk hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Güzel oyuncu Survivor'da hayal kırıklığı yaşadı

Survivor Barış Murat Yağcı sosyal medyayı salladı! Barış Murat Yağcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Survivor'ın iddialı ismi sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.