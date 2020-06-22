Demet Akalın'dan bomba itiraf: Ölmeyi düşündüm

Koronavirüs salgını döneminde alınan önlemler kapsamında konser, sinema, tiyatro gibi kalabalık alanların oluşacağı etkinlikler ertelenmişti. Bu dönemde konserleri iptal olduğu için ekonomik sıkıntı çektiğini iddia eden ve 'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, uzun süre gündemde kalmıştı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ ALDIM, ÖLMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Lüks ve marka düşkünlüğüyle bilinen ünlü sanatçının bu söylemi bir çok kesim tarafından eleştirilmişti. Aylardır ailesiyle karantinada olan Demet Akalın, Bodrum’da sahne aldı.

Akalın, “İnşallah güzel sezon olur, zor zamanlardan geçiyoruz” dedi ve karantina günlerinde çok bunaldığını da ekledi. Karantina döneminde psikolojik tedavi aldığını itiraf eden Demet Akalın, “İlk ay çok kötüydüm. Ölmeyi düşündüm. Ölüm korkusu sardı. Ama arkamda Hira’yı bırakırım diye çok şeyler düşündüm” dedi.

