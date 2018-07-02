Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Sosyal medyadaki paylaşım ve yorumlarıyla dikkatleri çeken Demet Akalın bu defa Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı hakkında yorum yaptı. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile aşk yaşamasından sonra değiştiğini yazan Akalın'ın ilginç yorumuna takipçilerinden çok sayıda cevap geldi.

"LOKUM GİBİ OLMAMIŞ MI?"

Akalın, Twitter hesabından, "Cem Yılmaz lokum gibi olmamış mı ya? Hırçın ve sinirli tavrından eser yok. Vallahi bu kız iyi geldi ona. Sabah sabah güldürdü yine eski Cem Yılmaz gibi" yorumunda bulundu.





