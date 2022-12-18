MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan gündem olan paylaşım! "Dinimizde yoktur diyenlere..."

Demet Akalın'dan gündem olan paylaşım! "Dinimizde yoktur diyenlere..."

18.12.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için yurt dışına çıkan Demet Akalın paylaşımlarıyla gündemde. Şarkıcı Akalın son olarak yılbaşıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Demet Akalın'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Demet Akalın'dan gündem olan paylaşım! "Dinimizde yoktur diyenlere..."

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yılbaşı gecesiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Sosyal medyada sık sık farklı polemiklerle gündeme gelen Akalın yine olay olmayı başardı.

Yılbaşı kutlama üzerine yapılan yorumlara dair kendini tutamayan şarkıcı bir paylaşım yaparak tartışmanın fitilini ateşledi.

Şarkıcı paylaşımında "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır, diyenlere şey diyin; dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" yazdı.

Ekran Alıntısı

Akalın'ın bu sözlerine destek olanlar varken bazı takipçiler ise bu yorumu rahatsız edici buldu.

Transparanın tanga detayı olay oldu! "Ne yapacağını iyice şaşırdın" Transparanın tanga detayı olay oldu! "Ne yapacağını iyice şaşırdın"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni müstehcen pozlar sonrası kocası itiraf ettiYeni müstehcen pozlar sonrası kocası itiraf etti
Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın sosyal medya gecesi turu

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Rakiplerini solladı! Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket

Rakiplerini solladı! Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket

Katil yenge çıktı!

Katil yenge çıktı!

Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük

Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük

Tarih netleşti! Milyonları heyecanlandıran rakam geldi

Tarih netleşti! Milyonları heyecanlandıran rakam geldi

Yıllara meydan okuyor! Bacak dekoltesi yürüdükçe açıldı ama...

Yıllara meydan okuyor! Bacak dekoltesi yürüdükçe açıldı ama...

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.