Demet Akalın'dan gündem olan paylaşım! "Dinimizde yoktur diyenlere..."

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yılbaşı gecesiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Sosyal medyada sık sık farklı polemiklerle gündeme gelen Akalın yine olay olmayı başardı.

Yılbaşı kutlama üzerine yapılan yorumlara dair kendini tutamayan şarkıcı bir paylaşım yaparak tartışmanın fitilini ateşledi.

Şarkıcı paylaşımında "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır, diyenlere şey diyin; dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" yazdı.

Akalın'ın bu sözlerine destek olanlar varken bazı takipçiler ise bu yorumu rahatsız edici buldu.



