Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi!

Dizileri ve yarışma programlarını yakından takip eden Demet Akalın, bu konuda yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. osyal medya hesabından yaptığı yorumlarla öne çıkan Akalın, bu defa geride bıraktığımız günlerde format değişikliğine giden Survivor hakkında bir tweet attı.

Sürekli olarak All Star takımının kazanması üzerine ekipleri yeniden belirleyen Acun Ilıcalı, Akalın’ın attığı tweete bakılacak olursa hedefine ulaşamadı.

İşte Demet Akalın’ın Survivor hakkındaki paylaşımı: