MAGAZİN

Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, her sezon ilgiyle takip ettiği Survivor hakkında bu defa eleştiride bulundu.

Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi!

Dizileri ve yarışma programlarını yakından takip eden Demet Akalın, bu konuda yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. osyal medya hesabından yaptığı yorumlarla öne çıkan Akalın, bu defa geride bıraktığımız günlerde format değişikliğine giden Survivor hakkında bir tweet attı.

Sürekli olarak All Star takımının kazanması üzerine ekipleri yeniden belirleyen Acun Ilıcalı, Akalın’ın attığı tweete bakılacak olursa hedefine ulaşamadı.

İşte Demet Akalın’ın Survivor hakkındaki paylaşımı:

demet1

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Survivor

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil'den ilginç paylaşım! 'Yaşar iyice şaşırdı'

Seren Serengil'den ilginç paylaşım! 'Yaşar iyice şaşırdı'

Survivor 2018 44. bölüm fragmanı! 'Takımdaki psikoloji bizi de aşağıya çekiyor'

Survivor 2018 44. bölüm fragmanı! 'Takımdaki psikoloji bizi de aşağıya çekiyor'

Merve Boluğur'un pozları sosyal medyanın diline düştü!

Merve Boluğur'un pozları sosyal medyanın diline düştü!

Nur Fettahoğlu'nun makyajsız fotoğrafı beğeni topladı

Nur Fettahoğlu'nun makyajsız fotoğrafı beğeni topladı

Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor!

Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor!

Vildan Atasever sürpriz bir projeyle setlere dönüyor!

Vildan Atasever sürpriz bir projeyle setlere dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.