Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi! "Tat vermiyor"

Demet Akalın, Masterchef ve Survivor düşkünlüğü ile biliniyor. Masterchef’te beğendiği yarışmacıları evine çağırarak yemekler yaptıran ve arkadaş olan Demet Akalın, Survivor yarışmasını izlerken yaşadığı heyecanı da sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dile getiriyor.

Sürgün adasını eleşdriorym! Her hafta potaya giren hiç normal kendi adasına gidemicek! Saçma oldu yaa sevimsiz @SurvivorEkstra @furkandede — Demet Akalin (@DemetAkalin) January 18, 2022

Bu sene ise Acun Ilıcalı’nın “Sürgün Adası” konseptini pek sevmeyen Demet Akalın, Twitter’dan sitem ederek bu sistemin sevimsiz olduğundan dem vurmuştu.

"ARTIK TAT VERMİYOR"

Yeni bir paylaşım yapan Akalın, Survivor izlediği anları paylaşarak, "Tat vermiyor" notunu düştü.





