MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi! "Tat vermiyor"

Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi! "Tat vermiyor"

21.01.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All-Star'da bu yıl uygulanmaya başlanan sürgün kampı uygulaması, şarkıcı Demet Akalın'ın radarına takıldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demet Akalın yaptığı paylaşımda yarışmanın artık tat vermediğini açıkladı.

Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi! "Tat vermiyor"

Demet Akalın, Masterchef ve Survivor düşkünlüğü ile biliniyor. Masterchef’te beğendiği yarışmacıları evine çağırarak yemekler yaptıran ve arkadaş olan Demet Akalın, Survivor yarışmasını izlerken yaşadığı heyecanı da sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dile getiriyor.

Bu sene ise Acun Ilıcalı’nın “Sürgün Adası” konseptini pek sevmeyen Demet Akalın, Twitter’dan sitem ederek bu sistemin sevimsiz olduğundan dem vurmuştu.

"ARTIK TAT VERMİYOR"

Yeni bir paylaşım yapan Akalın, Survivor izlediği anları paylaşarak, "Tat vermiyor" notunu düştü.

survivor-all-star-a-getirilen-surgun-adasi-14679448_351_m-200120224e9c856a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesiEbru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hadise evleniyor! Tek taş yüzüğünün fiyatı servet değerinde Hadise evleniyor! Tek taş yüzüğünün fiyatı servet değerinde
Anahtar Kelimeler:
survivor Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya saldırı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya saldırı!

Son dakika: Galatasaray taraftarı Burak Elmas’ın locasının etrafını sardı! Polisler araya girdi, Luis Campos şoka uğradı

Son dakika: Galatasaray taraftarı Burak Elmas’ın locasının etrafını sardı! Polisler araya girdi, Luis Campos şoka uğradı

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.