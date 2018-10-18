Demet Akalın'dan takipçisine Ajda Pekkan'lı yanıt

Popçu Demet Akalın, 'Ses Kes' adlı son çalışmasının 8 milyondan fazla dinlendiğini sosyal medyada ''Ne güzel. Tam hız yeni şarkılar için gece gündüz çalışıyorum. Gözümüz kulağımız Gülşen Hanım'da'' notuyla paylaştı.

Bu paylaşıma bir takipçisi ''8 milyon mu; meraktan bakıyor millet. Havalanma Demet, Aleyna bile reklamıyla sollamış seni. Biraz kenarda dur artık, gençlerin önü açılsın' diye yazdı.

Demet Akalın bu yoruma kahkaha emojileriyle ''Ajda Pekkan'dan sevgiler'' diye karşılık verdi.

