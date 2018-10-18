MAGAZİN

Demet Akalın'dan takipçisine Ajda Pekkan'lı yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 19:56 | Son Güncelleme

Demet Akalın, sosyal medya hesabında Ses Kes adlı çalışmasının 8 milyondan fazla dinlendiğini açıkladı. Bir takipçisinin eleştirisine ise Demet Akalın ilginç bir yanıt verdi.

Demet Akalın'dan takipçisine Ajda Pekkan'lı yanıt

Popçu Demet Akalın, 'Ses Kes' adlı son çalışmasının 8 milyondan fazla dinlendiğini sosyal medyada ''Ne güzel. Tam hız yeni şarkılar için gece gündüz çalışıyorum. Gözümüz kulağımız Gülşen Hanım'da'' notuyla paylaştı.

Bu paylaşıma bir takipçisi ''8 milyon mu; meraktan bakıyor millet. Havalanma Demet, Aleyna bile reklamıyla sollamış seni. Biraz kenarda dur artık, gençlerin önü açılsın' diye yazdı.

Demet Akalın bu yoruma kahkaha emojileriyle ''Ajda Pekkan'dan sevgiler'' diye karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın ajda pekkan

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