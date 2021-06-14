Demet Akalın'dan taksi şoförüne şok eden tepki

Snob Magazin'in haberine göre; Türkiye'de pandemi nedeniyle sahne yasakları yüzünden konser vermek için geçtiğimiz hafta Amerika'ya giden Demet Akalın, İstanbul dönüşü Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

"OHA ÜSTÜME ÇIKSAYDIN"

ABD dönüşü ilk iş olarak bakıma girip estetik doktorunun yolunu tutan şarkıcı, gergin tavrıyla dikkat çekti. Klinik çıkışı görüntülenen şarkıcı, bir ara yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ani fren yapan taksi şoförüne ise "Oha üstüme çıksaydın bari!" diye söylenerek tepki gösterdi.

Akalın, basın mensuplarının "Neden bu kadar sinirlisiniz?" sorusu üzerine "Arkadaşlar cenazemiz var o yüzden gerginim. Başka bir gün konuşalım" cevabını verdi.



