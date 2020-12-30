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Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

30.12.2020 16:36 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Şarkıcı Demet Akalın, İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık birbirine girmişti. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında o ismin türkücü Zara olduğunu iddia etti. Demet Akalın'ın çıkan haberlerden sonra açıklama yaparak, 'Benim olmadığım yerde nasıl Zara diyebilirim. Ne ayıp' şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan bir sanatçı Demet Akalın'ın kulisini kullanmış ve tuvaletini kirli bırakmıştı. Demet Akalın, ortak kullanılan kuliste tuvaletinin pis bırakıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti. Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten kişinin adını açıklayak' Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara... Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim. Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir demişti.

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia ettiBircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

DEMET AKALIN YALANLADI

Bircan Bali'nin tartışma yaratan açıklamarına çok geçmeden Demet Akalın'dan yanıt geldi. Akalın bir gönderiye yaptığı yorumda Zara iddilarını yalanladı.

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