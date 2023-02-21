Demet Akalın depremzedeleri dolandıran vicdansızlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Allah belanızı versin!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı paylaşımlarla deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulunan Demet Akalın depremzede bir ailenin dolandırılması üzerine isyan etti. Dolandırıcıların "Konteyner evi 60 bin TL yerine 25 bin TL'ye satalım, size de yardımımız dokunsun" diyerek depremzedelerin ellerindeki parayı çaldığını öğrenen Demet Akalın hırsızlara verdi veriştirdi.

Konuya ilişkin görüntüye sosyal medya hesabında yer veren ünlü şarkıcının boğazı düğümlendi.

Görüntülerde dolandırılan ailedeki küçük kızın "Bize niye yaptınız bunu. Başkalarını da dolandırmasınlar. Bizim umudumuz varken umudumuzu niye kırdınız? Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum." dediği duyuldu.

"BU HIRSIZLARIN ELLERİNİ KESECEKSİN, ELLERİNİ!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Ya Allah belanızı versin! İnsanlar kandırmak ne ya! Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini!"





