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Demet Akalın depremzedeleri dolandıran vicdansızlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Allah belanızı versin!"

21.02.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kahramanmaraş depremi sonrası 6 kişilik bir ailenin dolandırıldığı yönündeki haberler üzerine adeta ateş püskürdü. Sosyal medyada gördüğü satılık konteyner ev için dolandırıcılar ile iletişime geçen ailenin yaşadıkları karşısında boğazı düğümlenen Demet Akalın, hırsızlara "Yaa! Allah belanızı versin! İnsanları kandırmak ne ya!" diyerek tepki gösterdi. İşte Demet Akalın'ın gündem olan o paylaşımı...

Demet Akalın depremzedeleri dolandıran vicdansızlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Allah belanızı versin!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı paylaşımlarla deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulunan Demet Akalın depremzede bir ailenin dolandırılması üzerine isyan etti. Dolandırıcıların "Konteyner evi 60 bin TL yerine 25 bin TL'ye satalım, size de yardımımız dokunsun" diyerek depremzedelerin ellerindeki parayı çaldığını öğrenen Demet Akalın hırsızlara verdi veriştirdi.

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Konuya ilişkin görüntüye sosyal medya hesabında yer veren ünlü şarkıcının boğazı düğümlendi.

demet akalın

Görüntülerde dolandırılan ailedeki küçük kızın "Bize niye yaptınız bunu. Başkalarını da dolandırmasınlar. Bizim umudumuz varken umudumuzu niye kırdınız? Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum." dediği duyuldu.

demet akalın

"BU HIRSIZLARIN ELLERİNİ KESECEKSİN, ELLERİNİ!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Ya Allah belanızı versin! İnsanlar kandırmak ne ya! Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini!"

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