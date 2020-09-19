Demet Akalın 'durum çok fena' deyip isyan etti! İçişleri Bakanlığı'na seslendi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz yıllarda 7 odası 2 salonu bulunan Acarkent'teki bir villayı satın almıştı. Akalın'ın villa için verdiği para çok konuşulmuştu.

Demet Akalın yaklaşık 1,5 dönüm arazi üzerinde konumlanan villası için 5 milyon doları gözden çıkarmıştı. Villasında ailesiyle beraber rahat ve huzurlu bir hayat yaşamak isteyen Akalın'ın hayalleri pandemi sebebiyle suya düştü.

HER GECE PARTİLİYORLAR!

Eğlence kulüplerinin kapanması yüzünden komşularının gürültüsüne maruz kalan Akalın isyan etti. Akalın, yan site Beykoz Konakları’nda her gün partiler yapıldığını iddia ederek İçişleri Bakanlığı’na seslendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekânları kapatılırken Akalın ise bu yasağın aksine komşularının evlerinde eğlenceler düzenlediğini söyledi. Bu konudaki rahatsızlığını dile getiren şarkıcı, gerekenin yapılması için de yetkililere seslendi.

'GERÇEKTEN FENA'

Daha önce de birçok kez aynı konu nedeniyle rahatsızlık yaşayan Akalın, “Yine Beykoz Konakları’nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!” yazdı.





