MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın hayat arkadaşı Okan Kurt'un yeni yaşını kutladı

Demet Akalın hayat arkadaşı Okan Kurt'un yeni yaşını kutladı

22.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popçu Demet Akalın, 39 yaşına basan hayat arkadaşı Okan Kurt'un doğum gününü kızı Hira ile birlikte kutladı. Kurt, hayat arkadaşının sürprizine "Aşklarım benim, sizi çok seviyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Demet Akalın hayat arkadaşı Okan Kurt'un yeni yaşını kutladı

Ünlü popçu Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un doğum gününü kızı Hira ile birlikte evde organize ettiği parti ile kutladı. Kurt için özel bir pasta yaptıran Akalın, üzerine, "Seni çok seviyoruz babiş" yazdırdı.

Sürpriz için ailesine teşekkür eden Okan Kurt, "Aşklarım benim, sizi çok seviyorum. Doğum günümde beni unutmayan dostlarımın hepsini yüreğinden öpüyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Okan Kurt ile ilişkisi hakkında bilinmeyenleri açıklayan şarkıcı, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum. Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İstediğini aldı! Uzaklaştırma kararı çıktıİstediğini aldı! Uzaklaştırma kararı çıktı
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Vakalarla ilgili dikkat çeken 'soyadı' detayı

Vakalarla ilgili dikkat çeken 'soyadı' detayı

Thodex vurgun için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

Thodex vurgun için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

15 yıl işe gitmedi, maaş almaya devam etti!

15 yıl işe gitmedi, maaş almaya devam etti!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.