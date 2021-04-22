Demet Akalın hayat arkadaşı Okan Kurt'un yeni yaşını kutladı

Ünlü popçu Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un doğum gününü kızı Hira ile birlikte evde organize ettiği parti ile kutladı. Kurt için özel bir pasta yaptıran Akalın, üzerine, "Seni çok seviyoruz babiş" yazdırdı.

Sürpriz için ailesine teşekkür eden Okan Kurt, "Aşklarım benim, sizi çok seviyorum. Doğum günümde beni unutmayan dostlarımın hepsini yüreğinden öpüyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Okan Kurt ile ilişkisi hakkında bilinmeyenleri açıklayan şarkıcı, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum. Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor" demişti.



