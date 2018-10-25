Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Okan Kurt’la olan evliliğini bitirdikten sonra kendisini işlerine adayan ve yoğun bir tempoya giren şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaştı,

Yaşadığı yerde meydana gelen olayla ilgili Instagram'ın hikaye kısmından bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın, arabasının kapısının dışına bırakılan tuğlalara çarptığını belirtti ve isyan etti.

Akalın o kadar sinirlendi ki "Arabamın kapısına tuğla koyan beyinsiz, ana avrat..." diyerek isyan etti.

İşte o paylaşım:



