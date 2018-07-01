MAGAZİN

Demet Akalın'ı yine kızdırdılar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

Demet Akalın, Instagram'da kendisine yapılan 'damızlık inek' benzetmesi karşısında çılgına döndü

Demet Akalın'ı yine kızdırdılar!

Demet Akalın, Ebru Polat ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Bir takipçisinin yorumu ise Akalın'ı adeta çıldırttı

DAMIZLIK İNEK GİBİ

Akalın'ın boynunda asılı olan cumhuriyet altınına dikkat çeken bir takipçisi, "Boynunuzdaki altına da hayran kaldım. Damızlık inek gibi" şeklinde bir mesaj yazdı.

Yorumu gören Demet Akalın ise," Eylülcüm resimlerine baktım. İnek ve damızlık yazmayaydın! O bacaklarınla kim inek bilemedim! Yaşım 46 hatırlatırım. Bir daha yiyemeyeceğin lafları yazma emi ya da profilini kapa benden sana tavsiye" mesajını yazarak tepkisini gösterdi.

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demet akalın Ebru Polat demet akalın ınstagram

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