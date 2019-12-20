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Demet Akalın ifşa etti! 'Komik değil kardeşim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:22 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, yine buradan yaptığı bir paylaşımla adını kullanarak takipçilerini kandırmaya çalışan bir ismi ifşa etti.

Demet Akalın ifşa etti! 'Komik değil kardeşim'

Gündelik hayatında sadece şarkıları ve renkli hayatıyla değil aynı zamanda yaptığı yardımlarla da gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, bu defa adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan bir sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

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AYAKKABI GÖNDERMİŞ GİBİ GÖSTERDİ

Akalın, sanki kendisi bir takipçisine ayakkabı göndermiş ve o takipçisiyle yazışmış gibi gösterilen paylaşımları kendi hesabına taşıdı ve adını kullanarak yapılan bu hareketi şu sözlerle eleştirdi:

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“Türkiye’de 7 tane Demet Akalın var! Ama ne yazık ki hediyeyi gönderen ben değilim fake fake yazışmalar koyuyorsun inan komik değil kardeşim daha yaratıcı ol!”

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Demet akalın'ın yazım yanlışları beni benden alıyor ya :) Ablacım niye böyle yapıyorsun ya :)
Demet Akalın 'ın her yönüyle kötü örnek bir insan. İcra gelince boşanması da buna dahil.
Fake demet akalın , gerçek demet akalının yapmadıgı yapmış . Helal olsun fake demet akalına .
Cahilce ve görgüsüzce yazmış demet akalın olmadığı anlaşılmasın diye.
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