Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Bir dönem oldukça yakın arkadaş olan Demet Akalın ile Alişan 2012 yılında kavga edip küsmüştü. Geçen haftalarda teve2'deki '2.sayfa' programında Demet Akalın'ın Alişan'a zeytin dalı uzatması sonrası, barıştıkları öne sürülmüştü.

'HÂLÂ BIRAKTIĞIM YERDE'

Bir takipçisi Demet Akalın'a, "Alişan'la barışmamana sevindim" diye yazdı. Demet Akalın ise: 'Hayalim olsa barışmak gibi, ben uzatmamak için kestirip attım. O canlı yayın ve gazeteye konuştu. Hala bıraktığım yerde bir arpa yol katetmemiş, kayıp değil." cevabını verdi.

'İÇİNDEKİ PİSLİK, FESATLIK HİÇBİR ZAMAN BİTMEMİŞ'

Bunun üzerine ise, Alişan da Instagram hikayesinden; 'İçindeki, kötülük, pislik, fesatlık hiçbir zaman bitmemiş. Hâlâ bıraktığım yerdesin' diye yazdı.





