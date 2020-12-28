Demet Akalın'ın klozetini kim kirletti? İrem Derici 'ben değilim' deyince...

Şarkıcı Demet Akalın yaptığı açıklamalarla olay olmaya devam ediyor. İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyen Akalın, isim vermemiş ve "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

Bu açıklamalardan sonra herkes o ünlüyü merak ederken İrem Derici ve Demet Akalın'dan bir paylaşım daha geldi. Akalın Derici'yi paylaşarak "Erkekler ayakta işiyor" yorumunu yaptı.

Herkes Akalın'ın ne demek istediğini anlamaya çalışırken Derici ise o kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Derici ishal olduğunu söylerken "Demet'in kulisindeki b.kla alakam yok o ankette ben olsaydım hepiniz beni seçerdiniz di mi?" dedi.



