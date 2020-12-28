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  4. Demet Akalın'ın klozetini kim kirletti? İrem Derici 'ben değilim' deyince...

Demet Akalın'ın klozetini kim kirletti? İrem Derici 'ben değilim' deyince...

28.12.2020 09:11 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık karıştı. Herkes bu ünlünün kim olduğunu merak ederken İrem Derici'den bomba bir paylaşım geldi.

Şarkıcı Demet Akalın yaptığı açıklamalarla olay olmaya devam ediyor. İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyen Akalın, isim vermemiş ve "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!

Bu açıklamalardan sonra herkes o ünlüyü merak ederken İrem Derici ve Demet Akalın'dan bir paylaşım daha geldi. Akalın Derici'yi paylaşarak "Erkekler ayakta işiyor" yorumunu yaptı.

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Herkes Akalın'ın ne demek istediğini anlamaya çalışırken Derici ise o kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Derici ishal olduğunu söylerken "Demet'in kulisindeki b.kla alakam yok o ankette ben olsaydım hepiniz beni seçerdiniz di mi?" dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gördünmü,
görmesi gerekmiyor bay cahil
bi ihtimal daha var ama

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