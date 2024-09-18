Demet Akalın'ın programı sessiz sedasız bitti! Ağzından kaçırdı: "Patron oradan kazanıyormuş"

TV8'de yayınlanan yarışmaların müptelası olan Demet Akalın, neredeyse her akşam MasterChef'i takip edip sosyal medya hesabında da paylaşım yapıyor. Yarışmacılarla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü şarkıcı, takipçileriyle karşılıklı iletişim kuruyor.

Her sezonda olduğu gibi Demet Akalın, bu sezon da televizyon başına geçti ve MasterChef analizlerine başladı. Son olarak Akalın, "Oğlum hak yemeyin!" isyanında bulundu.

Daha sonra Akalın'ın bir takipçisi "Jess bey ile olan programına ne oldu bilen var mı?" sorusunu sordu.

ACUN ILICALI'YA LAF ATTI

Demet Akalın, TV8 ekranlarında geçtiğimiz sezon "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" isimli programla izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Demet Akalın da takipçisinin bu sorusunu Acun Ilıcalı'ya laf atarak cevapladı. Akalın, "Valla yokmuş program patron MasterChef'ten kazanıyormuş." yanıtı verdi.