MAGAZİN

Demet Akalın'ın sahne kıyafeti olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

Demet Akalın çevik kuvvet moral gecesinde giydiği kıyafetle olay oldu. Kıyafetini eleştirenlere ise bakın ne yanıt verdi

Demet Akalın'ın sahne kıyafeti olay oldu

Demet Akalın dün Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet ekiplerine moral vermek için sahne aldı.

Etkinlikten bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı altına; 'Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi... Seviyorum memleket için nöbet tutanı' mesajını yazdı.

Akalın'ın sahne kıyafeti bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet’e moral gecesinde sahne alan Demet Akalın “Kıyafetine biraz özenseydin” diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

“Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında soğuk, yağmur dinlemeden koştum. Sana ne ya sana ne! Millet deli gibi eğlendi. Zıpladık oh olsun!”


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