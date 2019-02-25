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Demet Akalın Irina Shayk'a tweet: İyi yolmadın karıyı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

Dün gece düzenlenen Oscar Akademi törenine Bradley Cooper ile aynı filmde oynayan Lady Gaga'nın sahne performansı damga vurdu. Lady Gaga'nın, Irina Shayk'la birlikte olan rol arkadaşı Bradley Cooper'la olan samimi hallerine Demet Akalın'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Demet Akalın Irina Shayk'a tweet: İyi yolmadın karıyı!

Dün gece sahiplerini bulan Oscar Ödül Töreni'ne Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın sahne şovu damga vurdu. Gaga'nın Cooper'a gösterdiği yakınlık ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar performansı olay olduLady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar performansı olay oldu

Bradley Cooper geceye bebeğinin annesi Rus model Irina Shayk ile katıldı. Lady Gaga ise nişanlısından ayrıldığı için geceye yalnız gelmişti ve Bradley Cooper'la da fazla samimi görüntüler verdi. .
Bu durum nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından Irina Shayk'a 'Dikkatli ol' mesajları yağdı.

Daha önce Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için "Sen annesin" diye mesaj atan Demet Akalın bu olaya kayıtsız kalmadı ve Rus modele kendi üslubunca mesaj attı.

demet akalın

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepkiKim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki
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Anahtar Kelimeler:
demet akalın irina shayk lady gaga oscar ödül töreni Bradley Cooper

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