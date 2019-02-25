Demet Akalın Irina Shayk'a tweet: İyi yolmadın karıyı!

Dün gece sahiplerini bulan Oscar Ödül Töreni'ne Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın sahne şovu damga vurdu. Gaga'nın Cooper'a gösterdiği yakınlık ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Bradley Cooper geceye bebeğinin annesi Rus model Irina Shayk ile katıldı. Lady Gaga ise nişanlısından ayrıldığı için geceye yalnız gelmişti ve Bradley Cooper'la da fazla samimi görüntüler verdi. .

Bu durum nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından Irina Shayk'a 'Dikkatli ol' mesajları yağdı.

Daha önce Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için "Sen annesin" diye mesaj atan Demet Akalın bu olaya kayıtsız kalmadı ve Rus modele kendi üslubunca mesaj attı.