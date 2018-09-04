Demet Akalın isyan etti 'Kendimi enayi gibi hissediyorum'

Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Demet Akalın yaz sezonuna Pasha Club’te veda etti. Bodrum sezonunun son konserini veren Demet Akalın, performansıyla büyük beğeni topladı. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren Demet Akalın, sahneye çıktığı terlikleri ve rapçileri andıran kıyafetiyle dikkat çekti.

"REST ÇEKTİM, AMERİKA TATİLİNE GİTMİYORUM"

Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Demet Akalın, bir hayranın ABD’nin Kaliforniya eyaletinden geldiğini belirtmesi üzerine, “Ben de kendime göre adamlara rest çektim, Amerika tatiline gitmiyorum. Bak ne kadar delikanlıyım. Siz de kesin dönüş yapıyorsunuzdur herhalde?” dedi.

"SENEYE BU KADAR ÇALIŞMAYACAĞIM"

Konser öncesi basın mensuplarına konuşan sevilen sanatçı bu sene konser programları nedeniyle çok yoğun çalıştığını anlatarak “Bu yıl 2 kere denize girdim. Düşünebiliyor musunuz? Bu sene çalışmaktan denize gireyim, güneşleneyim, fikrinden çıktım. Bir yerlere gitme, gezme hevesim bitti. Gündüz de çocukla mesaim devam ediyor. Biraz kafayı boşaltmam lazım. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz, benim gibi çalışan birkaç tane arkadaşım var. Seneye bu kadar çok çalışmayı düşünmüyorum. Öyle diyorum ama şu anda 25 tane kış konserleri anlaşması var. Ben böyle çalışmaktan şikayet ederim ama her şey sahneye çıkana kadar. Allah daha çok versin. Bu işleri zaten sahneye çıkmak için yapıyoruz ama seneye bu kadar çok çalışmayacağım.” dedi.