MAGAZİN

Demet Akalın isyan etti 'Kendimi enayi gibi hissediyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 02:43 | Son Güncelleme

Bodrum’da yaz sezonunun son konserini veren Demet Akalın sahneye şort ve terlikle çıktı. Sahne öncesi basın mensuplarına röportaj verirken parfüm şişesinin kapağı kırılan Demet Akalın “Böyle bir şey olamaz, rezil bir durum. Ben buna bayağı para verdim. Kendimi enayi gibi hissediyorum” diyerek parfüm satıcısına isyan etti.

Demet Akalın isyan etti 'Kendimi enayi gibi hissediyorum'

Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Demet Akalın yaz sezonuna Pasha Club’te veda etti. Bodrum sezonunun son konserini veren Demet Akalın, performansıyla büyük beğeni topladı. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren Demet Akalın, sahneye çıktığı terlikleri ve rapçileri andıran kıyafetiyle dikkat çekti.

"REST ÇEKTİM, AMERİKA TATİLİNE GİTMİYORUM"
Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Demet Akalın, bir hayranın ABD’nin Kaliforniya eyaletinden geldiğini belirtmesi üzerine, “Ben de kendime göre adamlara rest çektim, Amerika tatiline gitmiyorum. Bak ne kadar delikanlıyım. Siz de kesin dönüş yapıyorsunuzdur herhalde?” dedi.

"SENEYE BU KADAR ÇALIŞMAYACAĞIM"
Konser öncesi basın mensuplarına konuşan sevilen sanatçı bu sene konser programları nedeniyle çok yoğun çalıştığını anlatarak “Bu yıl 2 kere denize girdim. Düşünebiliyor musunuz? Bu sene çalışmaktan denize gireyim, güneşleneyim, fikrinden çıktım. Bir yerlere gitme, gezme hevesim bitti. Gündüz de çocukla mesaim devam ediyor. Biraz kafayı boşaltmam lazım. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz, benim gibi çalışan birkaç tane arkadaşım var. Seneye bu kadar çok çalışmayı düşünmüyorum. Öyle diyorum ama şu anda 25 tane kış konserleri anlaşması var. Ben böyle çalışmaktan şikayet ederim ama her şey sahneye çıkana kadar. Allah daha çok versin. Bu işleri zaten sahneye çıkmak için yapıyoruz ama seneye bu kadar çok çalışmayacağım.” dedi.

demet akalın 2

POZ VERİRKEN DÜŞTÜM
Geçen günlerde talihsiz bir olay yaşayarak sahnede düşen Demet Akalın, basın mensuplarının olayı hatırlatması üzerine olayı şöyle anlattı: “Önde çok güzel bir kız vardı, beni çekiyordu. Telefonu da ilginç bir telefondu. Nasıl bir güzel gözüktüm telefona. Dur şuna uzaktan poz vereyim derken bir anda düştüm. Hemen toparladım ama düştüm bir kere. Bülent Hanım arıyor beni; ‘Nasıl düştün?, Bir şey oldu mu?’ diye sordu. Ben de ‘Bir şey olmadı’ dedim. Elim acıdı. O gün Işın Karaca gelmişti beni dinlemeye ama Işın’ın nazarı değmez. Herkesin değer, onun nazarı değmez.”

demet akalın 3

"KENDİMİ ENAYİ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Akalın basın mensuplarına röportaj verdiği sırada yeni aldığı pahalı parfümünü kırınca bir anda şoke oldu.
Parfüme çok para verdiğini ifade eden ünlü sanatçı, “Kırıldı” deyip parfümünün kırılan parçasını aradı. Ufak çaplı krizin yaşandığı anlarda muhabirler parfümün kırılan parçasını aramak için Akalın’a yardım etti. Akalın, “Tüketici hakları diye bir şey var arkadaş. Ama bu harbiden rezillik. Baya da para verdim buna. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum, ilk kez kendimi enayi gibi hissediyorum. Ama bunun intikamı çok kötü olur. Enayi durumuna düşmekten nefret ederim.” dedi. Akalın, “Borcun bitmesine daha çok sene var. Borç ödüyoruz, her şeyim kızıma kalacak. Borç yiğidin kamçısıdır” diye konuştu

PARTNERİki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...İki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan doktoru yanıltan soru!Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan doktoru yanıltan soru!
Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladıYıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Bodrum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

İlginizi Çekebilir

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Talat Bulut döndü! Yasak Elma setinde soğuk rüzgarlar

Talat Bulut döndü! Yasak Elma setinde soğuk rüzgarlar

Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan doktoru yanıltan soru!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan doktoru yanıltan soru!

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Serdar Ortaç’tan İrlanda vatandaşlığı açıklaması

Serdar Ortaç’tan İrlanda vatandaşlığı açıklaması

Hülya Avşar'dan denizde pinpon şov!

Hülya Avşar'dan denizde pinpon şov!

Bir Umut Yeter dizisinden ilk fragman! Bir Umut Yeter ne zaman başlıyor?

Bir Umut Yeter dizisinden ilk fragman! Bir Umut Yeter ne zaman başlıyor?

Özge Borak:' İnsan utanır bir şey söylemeye değil mi?'

Özge Borak:' İnsan utanır bir şey söylemeye değil mi?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.