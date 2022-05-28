Demet Akalın kilo aldığı için sahneye eşofmanla çıkıyor iddiasına yanıt verdi

Demet Akalın “Kilo aldığı için eşofmanla sahneye çıkıyor” haberlerine cevap verdi. 1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü söyleyen Akalın, şu açıklamayı yaptı.

"Migren ağrım ve vertigo hepsi üst üste geldi. 1.5 aydır kortizon tedavisi görüyordum. Herkes kiloma takmış.100 kilo olayım yeter ki şu ağrılarımdan kurtulayım. Oksijen tedavisine başladım. Daha yeni diyete girdim" dedi.

Demet Akalın, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasında ‘Kulüp’ parçası çalınınca Aleyna Tilki’ye sataşmış, iki şarkıcı arasında kriz çıkmıştı. Demet genç meslektaşına yine laf attı. "Severim ama ondan dünya starı falan olmaz. Bir tane var o da Tarkan. Gerçeği kabullenelim" dedi.

