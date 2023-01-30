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Demet Akalın kıyafeti beğenilmeyince ağzını bozmuştu! "Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok"

30.01.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Demet Akalın'ın kıyafeti beğenilmedi. "K.ku" tepkisiyle şoke eden Akalın konuyu özgürlüğe getirdi. Akalın "Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok" dedi.

Demet Akalın kıyafeti beğenilmeyince ağzını bozmuştu! "Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok"

Demet Akalın siyah elbisesine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla gündemdeydi. Bir takipçisinin "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry." yanıtını veren Akalın şoke etti.

Demet Akalın, son olarak 2. Sayfa'ya bağlanarak dekolteden uzak elbisesine yapılan yorumlara yanıt verdi:

"Yaşım 50 artık transparan giyinmem" diyen Akalın şunları söyledi:

Yanıtı şoke etti! "K..ku izlemeye..." Yanıtı şoke etti! "K..ku izlemeye..."

"Bazı şeylerin dozu kaçtı. Hangimiz daha çok açalım yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu. Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok."

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Demet Akalın doğru ele

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