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Demet Akalın koronavirüs aşısı için gönüllü oldu

12.12.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın koronavirüs aşısı için gönüllü oldu

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün bir mağazanın açılışına katıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Akalın, koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu belirtti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün bir mağazanın açılışındaydı.

Alışveriş düşkünlüğü ile bilinen Akalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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48 yaşındaki şarkıcı, "Genelde her şeyimi yurt dışından alıyorum ama son birkaç senedir Türkiye’de alışveriş yaptığım markalar var. O yüzden bugün buradayız. Günlük yaşamımda, sahnede parıltıyı seviyorum ama evde sadelikten yanayım. Benim için salonda oturup televizyon seyretmek en büyük konfor. Annem hiç salona sokmazdı, misafir geldiği zaman açılırdı. Bizde de tam tersi. Hira’nın arkadaşları geldiği zaman koltukların üzerinde tepiniyorlar. ‘Aman o dökülecek, bu dökülecek’ şeylerim de kalmadı" dedi.

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"HİRA İZİN VERMEDİ"

Sevgilisi Okan Kurt'un Survivor'a katılacağı ile ilgli konuşan Akalın, şu ifadeleri kullandı:

Okan’ın olmasına çok istedik ama Hira engeline takıldı. Sanırım gidemeyecek. Hira, 'Bir daha seninle ömür boyu konuşmam' dedi. Acun Bey beni ilk aradığında zaten gitmesini çok istiyordum. Okan'da kendini denemesi açısından gitmek istiyor. Bizim Okan ile karakterlerimiz hep kazanmak üzerine. Allah korusun beş ay falan kalır. Onun için çok zor. 13-14 yıldır sıkı bir Survivor izleyicisiyim. İki hafta gitseydi iyi olurdu nefes alırdım.

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KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU!

Ünlü şarkıcı, yakında Türkiye'de vurulmaya başlanacak olan koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu belirtti.

Demet Akalın, "Sağlık Bakanlığı’na kendimi yazdırdım. Okan yaptırmak istemiyor. Biz Alişan ile gidip yaptıracağız" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kadın birşeyden de uzak dur.Gündem olmak,haber olmak zorunda değilsin...Gerek yok.
Tek kelime lüzumsüz bir insansın varlığın yokluğun kadar önem taşımıyor.
gönüllü olmana gerek yok vurulacak zaten

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