Demet Akalın koronavirüs aşısı için gönüllü oldu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün bir mağazanın açılışındaydı.

Alışveriş düşkünlüğü ile bilinen Akalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

48 yaşındaki şarkıcı, "Genelde her şeyimi yurt dışından alıyorum ama son birkaç senedir Türkiye’de alışveriş yaptığım markalar var. O yüzden bugün buradayız. Günlük yaşamımda, sahnede parıltıyı seviyorum ama evde sadelikten yanayım. Benim için salonda oturup televizyon seyretmek en büyük konfor. Annem hiç salona sokmazdı, misafir geldiği zaman açılırdı. Bizde de tam tersi. Hira’nın arkadaşları geldiği zaman koltukların üzerinde tepiniyorlar. ‘Aman o dökülecek, bu dökülecek’ şeylerim de kalmadı" dedi.

"HİRA İZİN VERMEDİ"

Sevgilisi Okan Kurt'un Survivor'a katılacağı ile ilgli konuşan Akalın, şu ifadeleri kullandı:

Okan’ın olmasına çok istedik ama Hira engeline takıldı. Sanırım gidemeyecek. Hira, 'Bir daha seninle ömür boyu konuşmam' dedi. Acun Bey beni ilk aradığında zaten gitmesini çok istiyordum. Okan'da kendini denemesi açısından gitmek istiyor. Bizim Okan ile karakterlerimiz hep kazanmak üzerine. Allah korusun beş ay falan kalır. Onun için çok zor. 13-14 yıldır sıkı bir Survivor izleyicisiyim. İki hafta gitseydi iyi olurdu nefes alırdım.