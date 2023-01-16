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Demet Akalın, Nagihan Karadere'ye sahip çıktı! Acun Ilıcalı'ya tepki

16.01.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden sonra Nagihan Karadere'ye arkadaşı Demet Akalın'dan destek geldi.

Demet Akalın, Nagihan Karadere'ye sahip çıktı! Acun Ilıcalı'ya tepki

2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı arasında gerilim yaşandı. Nagihan'ın sözleri sonrası Acun Ilıcalı tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden Demet Akalın'dan da eski yarışmacıya destek geldi.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın Survivor yarışmacısı için "Alayını toz duman eder! Vay be hak etti mi bu kız bu sözleri. Asla..." dedi.

Demet Akalın daha önce yarışmadan dönen Nagihan'a beşi bir yerde takmıştı.

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Acun Ilıcalı Demet Akalın ele

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