MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın Sağlık Bakanı'nı paylaştı! 'Korku ve stres...'

Demet Akalın Sağlık Bakanı'nı paylaştı! 'Korku ve stres...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güveninin tam olduğunu söyledi.

Demet Akalın Sağlık Bakanı'nı paylaştı! 'Korku ve stres...'

Geçtiğimiz gün takipçileriyle Instagram üzerinden yaptığı bir yayın ile buluşan ve onlara mini bir konser veren Demet Akalın, bir yandan da koronavirüs salgını üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Konuyla ilgili tüm haberleri takip ettiğini gösteren Akalın, hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili doğru rakamların açıklanmadığına dair iddiaların ardından Sağlık Bakanı’na olan desteğini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin iddialar dün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. E-devlette koronavirüs nedeniyle sadece İstanbul’da 20 kişinin hayatını kaybettiği görülürken, Bakan Koca aynı gün için ölü sayısı tüm Türkiye için 16 olarak açıklamıştı. Koca da gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

demetakalin-twitter

Demet Akalın yapılan bu yalanlama açıklaması üzerinden bir paylaşımda bulundu ve şunları yazdı:

“Bizim size inancımız tam! Şu ilacı da bulduk dediğimiz gün yaklaşsın… Gerçekten korku ve stres bitirdi bizi. Küçük kızım her gece ‘arkadaşlarım ölmeyecek değil mi diye ağlıyor. Allah yardımcınız olsun hepimizin...”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Karantina Bella'ya güzel! Beyaz bikinisini giyip...Karantina Bella'ya güzel! Beyaz bikinisini giyip...
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Demet Akalın korona, Demet Akalın Sağlık Bakanı,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

Canını hiçe saydı karşılığını bıçaklanarak aldı

Canını hiçe saydı karşılığını bıçaklanarak aldı

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Okuyucu Yorumları 7 yorum
şunun ağzına baktım da, köydeki keçiler geldi aklıma
ya bu kadar da olmaz kimi bulursa belki ileride işime yarar düşüncesi ile yalakalık yaptığını düşünüyorum
Ne büyük dertleriniz varmış Demet Hanım. Evine ekmek goturmek zorunda oldugu için dışarı cıkmak zorunda birakilan insanların evlatları ne olacak? Hayat sırça köşklerinizdeki hayattan ibaret değil.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu salgından kaçıp Bodrum'a gittiler

Salgın sonrası kır evine sığındılar!

Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını karantina bitirdi!

Aşklarını karantina bitirdi!

Nazan Öncel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt

Koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası

İpek Tanrıyar erkek iç çamaşırından maske yaptı

Erkek iç çamaşırından maske yaptı

Bella Hadid D vitamini için bahçesinde güneşlendi

Karantina Bella'ya güzel! Beyaz bikinisini giyip...

Hadise'nin ailesinde sular durulmuyor

Açıkgöz ailesinde sular durulmuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.