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Demet Akalın Survivor Yağmur Banda'ya sert tepki! "İyi olsan ne olur"

06.04.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktif bir Survivor izleyicisi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Survivor'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikrini sosyal medya hesaplarından belirtiyor. Demet Akalın son paylaşımıyla, Survivor Gönüllüler takımında yarışan Yağmur Banda'ya sert çıkıştı.

Demet Akalın Survivor Yağmur Banda'ya sert tepki! "İyi olsan ne olur"

49 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın hem kariyeri hem de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. En son Nisa ve Nagihan tartışmasında gündem olan 'doping' meselesi ile alakalı paylaşım yapan Demet Akalın bu sefer Survivor Gönüllüler yarışmacısı Yağmur Banda ile ilgili paylaşımda bulundu.

DEMET AKALIN'DAN SURVİVOR YAĞMUR'A SERT ÇIKIŞ

Survivor'da röportaj yapan Yağmur Banda, kendisini toparlayacağını söyleyince ünlü isim Demet Akalın o anları videoya çekti ve, "Abla sevilmiyorsun, haftalarca iyi olsan ne olur" ifadeleriyle Instagram hesabından paylaştı.

Demet Akalın Survivor Yağmur Banda'ya sert tepki!

"DOPİNG TESTİNDEN YAKALANDIN"

Aktif bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın Survivor All Star sezonunu da ilgiyle takip ediyor. Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere ve Nisa Bölükbaşı arasında geçen doping diyaloğu gündem oldu. İkili tartışırken Bölükbaşı Nagihan'a, "Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' dedi.

Demet Akalın Survivor Yağmur Banda'ya sert tepki! Instagram'dan paylaştı

Bunun üzerine Demet Akalın "Hatalı çıkış doping değil" ifadeleriyle konu hakkında eski bir haberi paylaştı. Nisa'yı savunan bir kullanıcıya ise şu yanıtı verdi: "Aynı cümleler değil! Senin beynin yanmış ilaçlardan ve doping falan! Vuramazsın böyle gerçek dışı şeylerle hele ki milli bir sporcuyu duracağın yeri bilmelisin!" yanıtını verdi.

Demet Akalın Survivor Yağmur Banda'ya sert tepki! Instagram'dan paylaştı

Demet Akalın Survivor Yağmur Banda'ya sert tepki! Instagram'dan paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Demet Akalın
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