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  4. Demet Akalın tarzını değiştirdi! Yeni hali sosyal medyada çok konuşuldu

Demet Akalın tarzını değiştirdi! Yeni hali sosyal medyada çok konuşuldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 16:53
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Sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın 11 kilo verdiğini açıklamıştı. Fazla kilolarından kurtulan Akalın tarzını değiştirdi. Şarkıcı saçlarının arasına sarılar attırdı. Akalın'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Demet Akalın tarzını değiştirdi! Yeni hali sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Akalın, sahne tarzları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı son olarak 11 kilo verdiğini açıklamıştı. Akalın'ın son pozlarında da oldukça zayıfladığı görülüyor.

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"ÇOK YAKIŞMIŞ"

Fazla kilolarından kurtulan Akalın, tarzını değiştirdi. Saçlarına sarılar attıran Akalın'ın yeni imajı şaşırttı.

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Sosyal medyada şarkıcının yeni görünümü ile ilgili yorum yağdı. Şarkıcıya "Eski Demet geliyor", "Çok yakışmış", "Bu kadın her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.

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