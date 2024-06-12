Demet Akalın tarzını değiştirdi! Yeni hali sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Akalın, sahne tarzları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı son olarak 11 kilo verdiğini açıklamıştı. Akalın'ın son pozlarında da oldukça zayıfladığı görülüyor.

"ÇOK YAKIŞMIŞ"

Fazla kilolarından kurtulan Akalın, tarzını değiştirdi. Saçlarına sarılar attıran Akalın'ın yeni imajı şaşırttı.

Sosyal medyada şarkıcının yeni görünümü ile ilgili yorum yağdı. Şarkıcıya "Eski Demet geliyor", "Çok yakışmış", "Bu kadın her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.







