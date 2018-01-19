Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a ayar!

Şarkıcı Demet Akalın, Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için kızmış ve ayarı vermiş.

Genelde yaptığı yazım hatalarıyla eleştirilen Demet Akalın, Kim Kardashian'ın fotoğrafına da yaptığı yorumla bu kuralını bozmadı.

İngilizce yazdığı ''You'r mum!!!!!!!!! (Sen annesin demek istiyor) yorumunu gören Kim Kardashian'ın hayranları bu fırsatı kaçırmayıp Demet Akalın'ı bozguna uğrattı.

''KISKANDIN MI?''

'Kara cahilsin', 'Yazdıklarından hiçbir şey anlamadım' Kıskandın mı?' gibi eleştirilerde bulunan Kim Kardashian'ın hayranlarından bazıları da doğru cümleyi tırnak içerisinde yeniden yazarak Demet Akalın'a İngilizce dersi verdi.

MAGAZİN DÜNYASINDA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?