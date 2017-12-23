MAGAZİN

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 21:04 | Son Güncelleme 6 saat önce

Star Life'ın sunucusu Dilay Korkmaz'ı beğenmeyen Demet Akalın, sosyal medya hesabından "Bu kızı çok aradılar mı?" şeklinde tepki çekecek bir paylaşıma imza attı.

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Ünlü şarkcı Demet Akalın, Star TV'nin magazin programı Star Life'ın sunucusu Dilay Korkmaz'ı beğenmeyince tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

"BU KIZI ÇOK ARADILAR MI?"
Korkmaz ekrandayken tepkisini Twitter'dan yazan Demet Akalın, "Starlife bu sunucu kızı cok aramış mı ya direk zapp" ifadesini kullandı. Akalın'ın bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;

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GÜZELLİK YARIŞMASINDA DÖRDÜNCÜ OLDU
Dilay Korkmaz, 2010 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olduktan sonra sonra bir çok programda sunuculuk yapmıştı.

dilay korkmaz

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
önce aynaya baksa ya
Demet hanim önce Türkçe yazi yazmasini öğrensin bence!
bitane oturda aynaya bak boya küpü. kisanmişsindir sen o kizi garanti tipsiz. parayla sohret oluyonuz bunlar guzeligiyle oluyor akalin
kız güzel kıskanmıştır demet hanım
Ah küçük dağlar ah...
kıskandı galiba hanım efendi
Bu kız Demet Akalına 10 basar. Aramaya gerek yok demeti rüyamda görsem korkarım be
senin o beynine ben... ibrahim tatlısesin zamanında demete şöyle hitab ettiğini hatırladım '' ''benim nasıl bir binici olduğumu o çok iyi biliyor'' diye. yani kanında var. o şey neyse
senin gibi yayık ağızlı değil pis ağızlı değil ondan beğenmemişsindir.
Demet Akalın kartlaştı kendinden genç güzelleri beğenmiyo gençliğindede bişeye benzemiyodu hani neyse
Fiziği Demet akalından çok çok güzel olduğu için kıskanmıştır.
hatun güzel olunca çekememiş. Normaldir...
Peki seni çok aramışlar mı?Bende seni hiç beğenmiyorum kertenkele gibi ortalıkta dolanıyorsun.
Bu kizi görunce Sinem Kobal'ın gencligi geldi aklima.Insanlar biryerden baslar demet.Sen tepeden mi indin.Bu ne simariklik ya.Coluk cocuk sahibi oldun ama konusma adabini bir ogrenemedin.Saygisiz
@nesep tabi demet akkalın hanım senin katın yatın var ama azıcık gururlu olsaydında başkasına taş atmasaydın kesin eşin güzel kız demiştir beğenmiştir sen ona kızıp bu açıklamayı yapmışsındır bende düşünüyordumda sen okan kurt la evlenmeseydin o adamı kim alırdı tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
'Hem insanlara karşı (kibirlenerek) yüzünü yan çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünki Allah, kendini beğenip çokça övünen kimselerin hiçbirini sevmez.' Lokman Suresi 18. Ayet
ayip ayip
senden daha alımlı dümbükkk
terbiyesiz ne olacak
Sen once kendın bı aynaya bak Istersen, o kız sana her kulvarda on basar
Cekemiyorsa anten tak ceker .
her türlü sana 10 basıyor..! boy pos endam maaşallah. hatunlarda kıskançlık böyle bir şey herhalde
kim bu kadın sanatcımı? yoksa mağazin düyasının bir fiğüranımı?sanatcı olamaz çünkü baştan sona detone okuduğu sesi bile bilmiyor. bu şekilde davranması gayet normaldir. çünkü her tarafı kımpleks çok görmeyin.
terbiyesiz cahil kadın
demet hanımDİLAY HANIMIN gölgesinde kalmış olacak okadarrrrrrrrrrrrrrr
Hande Yener niye top one işte bu yüzden. Kimseyle polemiklere girmeyen, insanların gönlünde taht kurmuş bir sanatçı. Demet'i şiddetle kınıyorum.
insanların ekmeğiyle oynayacağına önce o bozuk türkçeni düzelt sen bence.Türkiyede seni çok aradı galiba estetik güzeli seni.
Neyini beğenmedin demet hanım ? Bence çok güzel bir bayan... En azından konuşmayı senden iyi biliyor.
demet akalın niye kıskanıyorsun o kız senden 10 yüz bin milyon baloncuk daha güzel :)
kıskanmıştır kesin
kıskan ma
Bence sana o basar
kendisi dünya guzeli ya... 3 kat makyajla sahneye çıkıyorsun ama hala kapatamıyorsun o çirkinligi demet
sen şarkı söylüyorsun ya detone sesinle. sen ERSAY ÜNERE dua et. nankörlük etme. biz biliyoruz neyin ne olduğunu.
Daha kendinin neye benzediği belli değil çekememezliğin de bu kadarı
demek ki sadece güzel olmak sunuculuk yapmak için yeterli değil
senden şarkıcı oluyorsa bu kızdan hayda hayda sunucu olur demet, kız senden kat be kar güzel kıskandı heralde teyzem demet.
demet YAŞLANDIN artık
Cekemedi galiba kendisinden güzel ya
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