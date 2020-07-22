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Demet Evgar'dan İstanbul Sözleşmesi mesajı: Ruhu hastalanmış erkekleri...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şimdilerde kaldırılması konuşulan İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulundu ve dikkat çeken satırlar paylaştı.

Demet Evgar'dan İstanbul Sözleşmesi mesajı: Ruhu hastalanmış erkekleri...

Kadın cinayetlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Kadınların hayatının bu kadar değersiz olması üzerine dikkat çekici ifadeler kullanan ünlü isimler aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’ne atıfta bulunmaktan da geri durmuyor.

Bu konuda göndermede bulunan isimlerden biri de oyuncu Demet Evgar oldu. Pınar Gültekin cinayeti sonrasında kadına karşı şiddetin artık bitmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatan Evgar, Twitter hesabından şu satırları yazdı:

demetevgar-twitter

"İstanbul sözleşmesi sadece kadınları değil ruhu hastalanmış erkekleri de 'kendilerinden' koruyacaktır. Bu mevzu yoruma açık değildir. Yetkili kişilerin bunu idrak etmesi gerekir."

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri! Kadınlar için neden hayati öneme sahiptir?İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri! Kadınlar için neden hayati öneme sahiptir?
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