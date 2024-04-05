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Demet Evgar'lı Bahar dizisindeki çekim hatası sosyal medyayı salladı! Seyirciden kaçmadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 08:38
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiriyor. Her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan dizi bu defa çekim hatasıyla dikkat çekti. Demet Evgar'ın o sahnesi seyircinin gözünden kaçmadı.

Demet Evgar'lı Bahar dizisindeki çekim hatası sosyal medyayı salladı! Seyirciden kaçmadı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" yayınlandığı günden bu yana büyük ses getirdi.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümünü konu edinen dizi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

BAHAR 2

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle de çok sevildi.

BAHAR AMELİYAT

ÇEKİM HATASI YAPILDI

"Dr. Cha" dizisinden uyarlanan dizi reytinglerde de oldukça başarı elde etti. Dizinin son yayınlanan bölümünde ise yapılan çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

HATA1

Rengin'in ameliyatından çıkan Bahar, içine şüphe düştüğü için soluğu Timur'un odasında almıştı. O sırada yürürken üzerinde gri bir bluz vardı.

HATA 2

SEYİRCİDEN KAÇMADI

Bahar'ın Timur'un odasına girdiğinde üzerindeki gri bluzun rengi saniyeler içerisinde beyaza döndü. O anlar hemen fark edildi.

Bahar dizisindeki çekim hatası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O sahneye 'Bu diziden beklemezdim', 'Çok iyi bir yapım ufak hatalar olur' gibi yorumlar yapıldı.

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