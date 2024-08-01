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Demet Evgar sakinlik istedi, Yeniköy'de lüks eve karar verdi! Komşusu da tanıdık çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.08.2024 08:33
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Bahar dizisindeki performansıyla sezon boyunca adından söz ettiren Demet Evgar taşınma kararı aldı. Daha sakin ve geniş bir yaşam alanı arayışında olan oyuncu o semte karar verdi.

Demet Evgar sakinlik istedi, Yeniköy'de lüks eve karar verdi! Komşusu da tanıdık çıktı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinde başrolde olan Demet Evgar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Geçtiğimiz sezon performansıyla adından söz ettiren Evgar taşınma kararı aldı.

Demet Evgar, Emirgan'daki lüks evine artık sığamıyor. Muhabironline haberine göre; Başarılı oyuncu Demet Evgar, Emirgan'daki evinden ayrılarak Yeniköy'de yalı tarzı geniş bir eve taşındı.

Oyuncunun taşınma sebebi ise daha sakin ve geniş bir yaşam alanı arzusu...

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Evgar, eşi Levent Babataş ile düğününü yaptığı evinden ayrılma kararı alarak yeni adresinde de oyuncu Özge Özpirinçci'ye komşu oldu.

Ünlü oyuncu ve eşi düğünlerini Emirgan'daki evlerinin bahçesinde yapmıştı. Emirgan sakinleri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız olmuştu.

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Demet Evgar
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