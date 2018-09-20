MAGAZİN

Demet Evgar: Üç aydır telefon kullanmıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinin başrolü Demet Evgar, teknolojiden uzak bir hayat yaşadığını dile getirerek, "Üç aydır telefon da kullanmıyorum" dedi.

Demet Evgar: Üç aydır telefon kullanmıyorum

Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar, marka yüzü olduğu bir yiyecek markasının Nişantaşı’nda gerçekleşen etkinliğine katılarak açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır evinde televizyon bulundurmadığını söyleyen Evgar, “Son üç aydır telefon da kullanmıyorum. Böyle çok mutluyum” dedi.

Evgar, son dönemde yaygın hale gelen internet yapımları hakkında ise bu dizileri desteklediğini de dile getirdi.

38 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, “Hapishanedeki çekimler sizi etkiliyor mu” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Evime her geldiğimde yaşadığım hayata şükrediyorum"

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