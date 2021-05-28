Demet'le Alişan'ın programı kaldırıldı mı? Gazeteciden flaş iddia...

Star tv ekranlarında gündüz kuşağında yer alan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının kaldırıldığı iddia ediliyor. Bir süredir reyting alamadığı konuşulan program hakkında çıkan iddiaların ardından Demet'le Alişan'ın programı kaldırıldı mı? soruları gündem oldu. İşte, detaylar...

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMI KALDIRILDI MI?

Gazeteci Burak Akdağ haberinde; “Talimatla yapılan program bir türlü reyting almayınca yapılacak bir şey kalmadı. Program sonlandırıldı” diyerek Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının yayından kaldırıldığını öne sürdü.

